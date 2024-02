Steigende Grippe-Zahlen! Sachsen, wie es niest und hustet

Kopfschmerzen, Fieber und Husten - viele Sachsen liegen derzeit flach. © 123rf.com/anima21

In der vierten Kalenderwoche wurden in den Arztpraxen vor allem Fälle von Influenza registriert, die Zahl der gemeldeten Erkrankungen war mit 3015 fast doppelt so hoch wie die der Vorwoche, geht aus dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervor.

Danach gab es in verschiedenen Regionen Ausbrüche in Schulen und medizinischen Einrichtungen sowie Kitas.



Die Zahl der seit Beginn der Grippesaison im Oktober übermittelten Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion stieg um acht auf nun insgesamt 281.

Dazu kamen vier weitere Influenza-Todesfälle.