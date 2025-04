Storchendame mit Wessi durchgebrannt: Rosenkrieg in diesem Horst

Der Jungstorch "Bodo" und die Mügelner Storchendame kamen sich sehr schnell sehr nah. © heimatverein-mogelin.de/storchen-tv/

"Man weiß nicht, wo der Altstorch ist, da er keinen Ring um das Bein hat. Er wird sich einen neuen Horst suchen", glaubt Storchenexperte Bernhard Sommer (77), der das Geschehen nur 100 Meter von seinem Haus entfernt beobachtet hat. Neuling "Bodo" dagegen trägt einen Ring.

Er stammt ausgerechnet aus der Partnerstadt Mügelns am Bodensee - Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz). Offensichtlich ein Westtier.

"Die fliegen über Spanien, kommen schon im Februar. Ist wohl falsch abgebogen, wenn der hier bei uns gelandet ist", sagt Sommer. Die Mügelner Störche hingegen fliegen die Ostroute über die Türkei und kommen erst im März zurück.

Dass sich die Oststörchin neu verpaarte, wundert den Experten wenig. Im Gegensatz zu anderen Vogelarten ist es bei Störchen nicht ungewöhnlich, dass sie fremdgehen: "Die beiden waren sechs Jahre zusammen. Das ist für Störche stattlich."

Noch in der kommenden Woche wird mit Eiern gerechnet. "Durchschnittlich legen Störche bis zu fünf Eier. Zwei bis drei davon kommen am Ende durch", so der Experte. Nach 31 Tagen schlüpfen die Küken. Im August fliegen sie dann nach Afrika - und bleiben dort zwei bis drei Jahre, bis sie geschlechtsreif sind: "Dann kommen sie nach Deutschland."