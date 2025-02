Frost in Sachsen sorgt für "Pannenboom"

Dresden - Der strenge Frost vor allem im Osten Deutschlands sorgt für Probleme bei den Autofahrern. Häufig streiken Batterien und Elektrik. In Sachsen sei die Pannenhilfe des ADAC allein am Montag rund 1.000 Mal angefragt worden, teilte der Automobilclub mit.

In den vergangenen Nächten war es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehr kalt.

Der ADAC sprach von einem "Pannenboom". Am Montag sei 511 Havaristen geholfen worden. Das seien fast 50 Prozent mehr gewesen als an einem durchschnittlichen Montag.

In Deutschneudorf im Erzgebirge wurde in der Nacht zum Dienstag mit minus 19,7 Grad der deutschlandweit kälteste Wert nach standardisiertem Verfahren gemessen.

In der Nacht zuvor lag der tiefste Wert bei minus 18,4 Grad im Oberharz am Brocken in Sachsen-Anhalt.