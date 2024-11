Studie offenbart überraschenden Trend: Hat der Feminismus in Sachsen ausgedient?

Dresden - Sexismus und Frauenfeindlichkeit sind in Sachsen auf dem Vormarsch. Die häusliche Gewalt steigt. Gleichzeitig zeichnet sich ein neues Phänomen ab: Junge Frauen träumen von einem Leben als traditionelle Hausfrau und einem Rückzug ins Private. Was paradox klingt, gehört doch zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Ein Stück Zeitgeist und Zahlen, die für manche besorgniserregend sind.

Das Forscher-Team um Prof. Oliver Decker (56) beobachtet eine "Retraditionalisierungstendenz in der jüngeren Generation" zwischen Fichtelberg und Kap Arkona. Dazu passt ein aktueller Internet-Hype auf den Plattformen von TikTok & Co: der Tradewife-Trend (zu Deutsch: traditionelle Ehefrau).

Wie kann es sein, dass dieser Trend und solche Umfragewerte zustande kommen in einer Zeit, in der Gleichberechtigung und Feminismus vermeintlich fest in der Gesellschaft verankert sind?

Dr. Jessica Bock (41) ist Vorsitzende des Landesfrauenrates. © Ove Landgraf

"Es ist eine direkte Reaktion darauf, wenn sich Frauen heute gegen Kinder oder für ein Leben als Hausfrau entscheiden", sagt Bock. Sie kann diesen persönlichen Weichenstellungen grundsätzlich nichts Negatives abgewinnen: "Alle Lebensmodelle müssen gestattet sein. Unser Sozial-System sollte so nachjustiert werden, dass es niemanden benachteiligt."

Ihre Kritik setzt woanders an: Die Politik habe es in der Vergangenheit versäumt, bessere Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. Sie habe zugesehen, wie tausende junge Frauen abwanderten - vom Land in die Städte, in andere Bundesländer.

Sie räume nicht auf mit tief sitzenden Vorurteilen und ergreife kaum Maßnahmen, damit weibliche Persönlichkeiten in Chefetagen und Parlamenten ihre Kompetenz unter Beweis stellen können.

Bock erklärt: "Um alles das zu überwinden, braucht es viel mehr Solidarität unter Frauen und Männern, in politischen Lagern und in den verschiedenen Frauenbewegungen."