Super-Schnäppchen von Temu, Shein & Co.: So schützt sich Sachsen vor gefährlicher Importware

Leipzig - Giftige Chemikalien in Bekleidung, leicht entflammbare Akkus in Elektro-Geräten, gefährliche Teile in Kinderspielzeug: Nicht erst seit dem Siegeszug von E-Commerce-Unternehmen wie Temu, Shein, Wish und Alibaba trifft man im Alltag überall auf Waren und Angebote von zweifelhafter Qualität. Wer kümmert sich eigentlich hierzulande um das Thema Produktsicherheit? Ein Besuch beim Zoll und DHL in Leipzig sowie der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz.