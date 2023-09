Syrer (26) in Sachsen niedergestochen: Täter in Psychiatrie eingewiesen!

Auf der Bahnhofsstraße in Niesky griff ein junger Sachse einen Syrer an und stach ihn nieder. Die Polizei ermittelt zum Vorfall.

Von Anneke Müller, Maximilian Schiffhorst

Niesky - Auf der Bahnhofsstraße in Niesky (Landkreis Görlitz), in der Nähe eines Aldi-Marktes, griff ein junger Sachse (22) am gestrigen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr einen Syrer (26) an und stach ihn nieder. Offenbar mit einem Messer fügte er seinem Opfer schwere Verletzungen im Halsbereich zu. Dann rannte der Deutsche davon.

Tatort Niesky: Hier wurde der Syrer (26) brutal niedergestochen. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek Ersthelfer nahmen sich des Verletzten an und wählten den Notruf. Hinzueilende Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den Tatort ab und fahndeten nach dem Flüchtenden. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche. Aufgrund von Zeugenhinweisen gelang es, den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. "Kräfte des Einsatzzuges der Polizeidirektion nahmen ihn in seiner Wohnung vorläufig fest", so Polizeisprecherin Anja Leuschner (35). "Wenn nicht schnell Hilfe geholt worden wäre, hätte das lebensgefährlich sein können", so Staatsanwalt Christopher Gerhardi (54). Bis in die Nacht hinein waren die Kriminaltechniker am Tatort im Einsatz, sicherten Spuren.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei hat umfassende Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Angriff beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Görlitz unter der Nummer 03581/468100 entgegen.

Täter ist psychisch auffällig