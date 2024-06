Tag der Architektur - hier lohnt ein Blick hinter die Kulissen

Gute Architektur ist stets ein lohnendes Fotomotiv. © imago images / Westend61

Wer das überprüfen will, hat an diesem Wochenende dazu viel Gelegenheit beim Tag der Architektur.

Rund 60 Objekte in 17 verschiedenen Städten und Gemeinden öffnen am Samstag und Sonntag ihre sonst vielmals verschlossenen Türe für Interessierte.

Bei Führungen, im Rahmen von Ausstellungen oder Veranstaltungen zeigen Architekten, Landschafts- und Stadtplaner sowie Bauherren, worauf sie stolz sind.

Sie berichten dabei vielmals auch von spannenden Verwandlungen: In Pirna wurde ein alter Aldi-Markt zur Sozialstation und Kurzzeitpflege umgestaltet. Am Ullersberg in Limbach-Oberfrohna (Ortsteil Uhlsdorf) modernisierte der Guidohof eine historische Scheune, um sie zukünftig als Biokisten-Packhalle zu nutzen. Bei der Sanierung des ehrwürdigen Rathauses von Oederan gelang der Ausgleich der Interessen von Denkmalschutz und Verwaltung vorbildlich.

"Der Tag der Architektur reflektiert stets auch gesellschaftliche Entwicklungen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz erfordern einen grundlegenden Wandel beim Planen und Bauen", sagt Andreas Wohlfarth als Präsident der Architektenkammer Sachsen.