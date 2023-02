Sächsische Sommerrodelbahn öffnet mitten im Winter

Die Rodelbahn ist nun täglich von 12 bis 16 Uhr in Betrieb. Wann gerodelt werden kann, hängt laut Jörg Hammer von den Temperaturen und den Witterungsbedingungen ab. "Üblicherweise öffnen wir ab März."

Trotz Frühlingssonne sei die frühe Öffnung der Sommerrodelbahn laut Betreibern keine Seltenheit. "Das gab es bereits mehrfach. Wir hatten schon mal im Jahr 2007 am 17. Februar den Biergarten geöffnet", erzählt Mitinhaber Jörg Hammer (58).

Das Augustusburger Freizeitzentrum "Rost's Wiesen" in Mittelsachsen hat seit Dienstag seine Sommerrodelbahn geöffnet. Am heutigen Donnerstag gibt es noch einmal Sonne satt, dann wird es wieder ungemütlicher.

Der Rodelhang auf dem Fichtelberg musste wegen milder Temperaturen geschlossen werden. © André März

Während in den Niederungen für die Jahreszeit sehr milde Temperaturen verzeichnet werden, ist das Tauwetter auch bis ins Erzgebirge vorgedrungen. Auf dem Fichtelberg wurden am Dienstag 11 Grad gemessen.

Auch die Schneehöhe sank von 46 Zentimetern am Samstag nur noch auf 37 Zentimeter am Wochenanfang. Die Folge: Der Rodelhang musste am Mittwoch geschlossen werden, da es wegen zu weichen Schnees zu Unfällen kommen kann.

Während es am heutigen Donnerstag noch einmal sonnig wird, kann es am Freitagabend zu Sturmböen kommen. Begleitet wird dies von Regenschauern. Ab Sonntag sinken die Temperaturen, in höheren Lagen kann es wieder schneien.

Aber: "Es ist kein nachhaltiger Wintereinbruch zu erwarten. Wer darauf hofft, dürfte enttäuscht werden", so Florian Engelmann (34) vom Deutschen Wetterdienst Leipzig.