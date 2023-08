Thüringen macht's vor: Bekommen Sachsens Windkraft-Anwohner Geld?

Erfurt - Thüringen will Kommunen und Bürger per Gesetz am Gewinn des Windstroms beteiligen. Die Ansiedlung von Windparks soll so den Bürgern vor Ort schmackhaft gemacht werden. In Sachsen begrüßt man das in der Sache - hofft aber (noch) auf eine diesbezügliche Bundesregelung.