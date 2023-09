Todes-Drama in Flöha: Rentner (85) soll Ehefrau umgebracht haben!

Flöha - Unfassbare Tat in Flöha ( Landkreis Mittelsachsen ): Ein Rentner (85) soll seine Ehefrau (71) umgebracht haben! Nun sitzt der 85-Jährige in U-Haft.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Rentner (85) aus Flöha, der seine Ehefrau (71) umgebracht haben soll. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Das Drama spielte sich am vergangenen Freitagmorgen ab. Gegen 8.15 Uhr wählte der Rentner den Notruf, da er mehrere Schnittverletzungen hatte. "Zudem teilte er mit, dass seine Ehefrau verstorben sei", so eine Polizeisprecherin.

Als die Rettungskräfte in der Wohnung an der Lessingstraße ankamen, konnten sie nur noch den Tod der 71-Jährigen feststellen. Der Rentner kam wegen seiner Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

"Da sich aufgrund der Spurenlage und Aussagen schnell der Verdacht erhärtete, dass der Senior für den Tod seiner Frau verantwortlich ist und sich letztlich selbst seine Verletzungen zugefügt hat, wurde er vorläufig festgenommen und nach Abschluss der medizinischen Behandlung auf ein Polizeirevier gebracht", heißt es von der Polizei.

Am Samstag kam der Rentner dann vor einen Haftrichter. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Deutschen. Nun befindet sich der 85-Jährige in U-Haft. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.