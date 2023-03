Tödliches Unglück am Bahnübergang: 14-Jährige soll geschlossene Schranke ignoriert haben

Schwarzkollm (Sachsen) - Der Schock und die Trauer sitzen tief in Lauta: Eine Siebtklässlerin (†14) kam am Morgen nicht mehr zum Unterricht. Am Mittwochnachmittag zuvor war sie von einem Zug am Bahnübergang Schwarzkollm erfasst und getötet wurde. Nun ermittelt die Polizei, wie das geschehen konnte.