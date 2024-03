Touristen-Analyse für Sachsen: Fischbrötchen und Räuchermännchen

Dresden - Was ist Sachsens Fischbrötchen? So absurd die Frage klingt, so relevant ist sie im Hinblick auf den Tourismus. Eine Befragung in Schleswig-Holstein ergab nämlich überraschenderweise, dass Gäste das Bundesland vor allem mit dem "Fischbrötchen" identifizieren - ein Ergebnis, auf das sich im Marketing aufbauen lässt.