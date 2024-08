Traurige Ernte: Eine einzige eiskalte Nacht bringt Sachsens Obstbauern zum Verzweifeln

Dresden - Eigentlich würde Ende August die Apfelernte in Sachsen starten. Doch dieses Jahr ist alles anders.

"Wir haben bis zu 100 Prozent Frostschäden in allen Obstkulturen", resümiert Jörg Geithel (63), Vorsitzender des Obstbauverbands Sachsen & Sachsen-Anhalt.

Wohin man schaut: Die meisten Obstbäume sind leer oder nur vereinzelt hängen ein paar Früchte an den Ästen.

Wie es jetzt weitergeht? "Es hat keiner einen Plan", sagt Angela Stein vom Obsthof Neuborthener Bauernmarkt resigniert. Der Familienbetrieb baut auf zirka 40 Hektar Erdbeeren, Süß- und Sauerkirschen sowie Äpfel an.

"Ich bin schon 35 Jahre im Obstbaugeschäft und habe so etwas noch nie erlebt - und auch Kollegen, die noch älter sind, nicht", erinnert sich Geithel.

Doch er verliert nicht die Hoffnung: "Wir hoffen, dass unsere Gemüseernte einiges an Kosten abfangen kann." So würden jetzt unter anderem Melonen und Kürbisse im Hofladen angeboten.

"Das ging mit den Erdbeeren los. Damit verdienen wir eigentlich Geld, mit dem wir Zahlungen im Juni decken", berichtet er. "Für uns heißt das, dass wir im nächsten Jahr für Erdbeerpflanzen oder Saatgut in Vorkasse gehen müssen, wenn wir überhaupt noch was kriegen."

Verzweifelt ist auch Obstbauer Robert Rüdiger (41), der unter anderem 31 Hektar in Hosterwitz bewirtschaftet.

Rico Pietzsch (47) hat zwar Äpfel auf seiner Plantage, aber der Frost hat die Früchte so sehr geschädigt, dass sie nur zu Fallobst taugen. © Norbert Neumann

Eigentlich optimistisch blickte Rico Pietzsch (47) von der Obstfarm Pietzsch & Winkler eGbR in Saida auf die Ernte.

"Wir hatten zwei Prozent der Erntemenge des Vorjahres bei Süß- und Sauerkirschen. So konnten wir wenigstens im Laden was verkaufen", erzählt er. "Und es haben sich doch etliche Äpfel gebildet, etwa zehn bis 15 Prozent der herkömmlichen Menge."

Doch bald zeigte sich: "Der Frost hatte das Kerngehäuse der Früchte so geschädigt, dass ein Pilz eindringen konnte", beschreibt der Unternehmer.

"Wir haben deshalb alles zu Fallobst erklärt. Dadurch sparen wir uns auch die Kosten für Lagerung und Sortierung." Aus dem Fallobst könnte noch Apfelsaft oder -mus gemacht werden.

Kosteneinsparung sei bei allen Obst- und Weinbauern in Sachsen nun das A und O, erklärt auch Verbands-Chef Geithel. In erster Linie werde bei Erntehelfern und Pflanzenschutzmaßnahmen gespart.

"Es wird natürlich auch Flächenreduktion geben. Man wird sich von den Beständen jetzt schneller trennen, die eh zur Rodung anstanden", erklärt der Vorsitzende. Gleichzeitig appelliert er: "Es wird Obst geben, wenn auch viel weniger. Das wird vorrangig in der Direktvermarktung landen, also in den Hofläden. Wir hoffen, dass dort eingekauft wird."