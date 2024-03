Traurige Statistik: Zahl der Verkehrstoten in Sachsen drastisch gestiegen!

Dresden - Schock! So viele Verkehrstote gab es in Sachsen schon lange nicht mehr. 188 Menschen starben im vergangenen Jahr auf Sachsens Straßen. Das ist eine unglaubliche Steigerung von 59,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei ist ratlos.

In der Bilanz des Schreckens war in 22 Prozent der Fälle überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. 84 der Opfer waren 65 Jahre oder älter, drei im Kindesalter, 14 zwischen 18 und 25 Jahren.

Auch dieser Unfall ging 2023 tödlich aus: Am 3. Juni krachten in der Dresdner Fritz-Reuter-Straße zwei Autos ineinander. Einer der Fahrer starb noch am Unfallort. © Roland Halkasch

Parallel dazu nahmen sächsische Polizeibeamte 1768 Unfälle auf, bei denen Alkohol im Spiel war.

"Drogenunfälle" erreichten mit 368 Fällen einen neuen Höchststand. Mit der geplanten Freigabe von Cannabis rechne man mit einem weiteren Anstieg, so Petric.

Er betonte: Trotz des Anstiegs um 2,6 Prozent auf 99 519 Verkehrsunfälle insgesamt liege Sachsen weiter unter dem Niveau von 2019 (107.591) und den Jahren davor.

Ziel für dieses Jahr sei, die Zahl der Unfälle und vor allem der Verkehrstoten zu senken, sagte Kleine.

Dazu wird sich Sachsen unter anderem an der "Vision Zero" beteiligen, die Unfälle so weit wie möglich senken will.