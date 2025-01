Lauter Knall nahe Leipzig: "Als würde das Haus angehoben und fallen gelassen werden"

Von Anke Brod

Brandis - Die Ursache für die heftige Detonation am Abend des 11. Januar im Brandiser Ortsteil Beucha (Landkreis Leipzig) ist eineinhalb Wochen danach immer noch unklar. Der rätselhafte Vorfall schaffte es sogar in ein Fachportal. Jetzt fragt man sich: Stürzte in der Region ein unterirdischer Hohlraum ein? TAG24 sprach mit Ohrenzeugen, die weiterhin aufgewühlt bleiben.