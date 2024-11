27.11.2024 14:04 Crash in Zwickau: Audi und Opel krachen zusammen

An der Ampelkreuzung Wildenfelser Straße/Äußere Schneeberger Straße in Zwickau kam es am Mittwoch zu einem heftigen Crash.

Von Claudia Ziems

Zwickau - In Zwickau hat ein Unfall am Mittwoch für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. An einer Ampelkreuzung in Zwickau kam es am Mittwoch zu dem Unfall. © Mike Müller Kurz vor 11 Uhr war eine Opel-Fahrerin (82) stadteinwärts auf der Oskar Arnold Straße (B93) unterwegs. Sie wollte von der Wildenfelser Straße kommend in die Äußere Schneeberger Straße abbiegen. An der Ampelkreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer Audi-Fahrerin (55), die, von der Äußeren Schneeberger Straße kommend, nach links abbiegen wollte. Sachsen Unfall Horror-Unfall auf Bundesstraße in Sachsen: Frau verstirbt im Krankenhaus Beide Fahrzeuge drehten sich, der Opel blieb zwischen einem Licht- und Ampelmast stehen. Die Frauen wurden vor Ort medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Sanitätern waren auch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhohndorf im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Stadtauswärts kam es aufgrund der Rettung und Beräumung der Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

