01.11.2024 17:52 1.154 Drei Verletzte nach Frontal-Crash an A4-Abfahrt!

An der Autobahnabfahrt in Burkau kam es am Freitagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Von Malte Kurtz

Burkau - An der Autobahnabfahrt in Burkau kam es am Freitagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. An der Autobahnabfahrt in Burkau kam es am Freitag zu einem heftigen Unfall. © Rocci Klein Insgesamt drei Fahrzeuge waren gegen 16 Uhr in die Kollision verwickelt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte. Alle drei Fahrer wurden in der Folge verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Unfall-Auslöser war ein missglücktes Abbiege-Manöver, bei dem der Fahrer eines BMW auf die A4 auffahren wollte und dabei mit einem entgegenkommenden VW frontal zusammenkrachte. Sächsische Schweiz Wandern aus Protest: "Wollen ein Zeichen setzen!" Der VW rammte anschließend in die Fahrerseite eines unbeteiligten Ford, der gerade in der Abfahrt stand. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall am Freitagnachmittag verletzt. © Rocci Klein Den Bildern vom Unfallort zufolge wurden vor allem der BMW und der VW massiv beschädigt. Während die Einsatzkräfte das Trümmerfeld und auslaufende Betriebsstoffe beseitigten, wurde die Abfahrt voll gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: Rocci Klein