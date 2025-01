Jeep kracht im Erzgebirge gegen Baum: Ein Kind schwerst verletzt

Wolkenstein/Annaberg-Buchholz - Auch am heutigen Samstag sorgten im Erzgebirge eisglatte und schneebedeckte Straßen für mehrere Unfälle.

Die vier Insassen mussten nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. © Bernd März

Gegen 11.55 Uhr war eine SUV-Fahrerin mit drei weiteren Insassen auf der S222 unterwegs, als ihm die schwierigen Verhältnisse zum Verhängnis wurden.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Jeep etwa 500 Meter nach der Einmündung zur K7110 (Richtung Neundorf) in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrweise nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Jeep krachte gegen einen Baum, wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und stieß auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen einen weiteren Baum. Im linksseitigen Straßengraben kam das Fahrzeug dann zum Stillstand.

Die Fahrerin, ihr 43-jähriger Beifahrer sowie ein 16-jähriges Mädchen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die siebenjährige Insassin wurde schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

An dem Jeep entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an den zwei Bäumen beträgt etwa 1000 Euro.

Auch für die Einsatzkräfte war die Anfahrt eine Herausforderung. So musste der Pilot des Rettungshubschraubers auf der glatten Fahrbahn landen und die Feuerwehrfahrzeuge rückten mit Schneeketten aus.

Die S222 musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Gegen 14.15 Uhr konnte sie für den Verkehr wieder freigegeben werden.