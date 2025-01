07.01.2025 06:36 1.543 Kollision auf Zwickauer Kreuzung - Zwei Verletzte

Am Montagnachmittag geschah in Zwickau ein Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Zwei Menschen wurden verletzt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Zwickau - Am Montagnachmittag krachte es in Zwickau. Unfall in Zwickau: Am Montag kollidierte ein Opel mit zwei anderen Autos. © Mike Müller Der Unfall geschah gegen 16 Uhr auf der Reichenbacher Straße. Ein Mann (55) war auf dem rechten Fahrstreifen stadtauswärts unterwegs und hielt mit seinem Mitsubishi in Höhe der Flurstraße an der roten Ampel. "Eine 47-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Opel Astra aus einer Ausfahrt auf die Reichenbacher Straße auf und beachtete dabei den im linken Fahrstreifen fahrenden 61-Jährigen mit seinem Kleinbus Daimler nicht", schildert die Polizei den Vorfall. Sachsen Knallharter Sparkurs angeordnet: Was jetzt auf Sachsens Polizei zukommt Der Opel stieß jedoch nicht nur mit dem Kleinbus zusammen, sondern ebenfalls mit dem Mitsubishi. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall schwer und der Fahrer des Kleinbusses leicht verletzt. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. © Mike Müller Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 33.000 Euro. Die Reichenbacher Straße blieb während der Unfallaufnahme mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

