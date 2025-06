27.06.2025 17:52 Rettungsheli im Einsatz: Ford kracht gegen Grundstückszaun

Heftiger Crash im Landkreis Bautzen! Für einen Ford endete die Fahrt am Freitagnachmittag in Cunewalde an einer Grundstückseinfahrt.

Von Maximilian Schiffhorst

Cunewalde - Heftiger Crash im Landkreis Bautzen! Für einen Ford endete die Fahrt am Freitagnachmittag in Cunewalde an einer Grundstückseinfahrt. Alles in Kürze Ford kracht gegen Grundstückszaun in Cunewalde

Kollision mit Renault auf Hauptstraße

Notarzt mit Rettungsheli im Einsatz

Eine Person unter Schock, keine Verletzten

Straße für 1,5 Stunden gesperrt Mehr anzeigen Am Freitag wurde ein Ford auf der Hauptstraße in Cunewalde in einen Unfall verwickelt. © xcitepress/Philipp Grohmann Ersten Angaben zufolge war der Wagen kurz nach 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Hauptstraße mit einem Renault kollidiert. Der Ford kam daraufhin von der Straße ab, prallte gegen einen Zaun und kam dort knapp vor einem Wassergraben zum Stehen. Fotos vom Unfallort zeigen eine völlig zerstörte Front. Es dürfte sich daher um einen Totalschaden handeln. Mit Rettungshubschrauber "Christoph 62" wurde der Notarzt zum Einsatzort gebracht. Nach Feuerwehr-Angaben konnten beide Fahrer ihre Autos selbständig verlassen. Sachsen Atomenergie spaltet auch Meinungen - Große Debatte um Kernkraftwerk an der Sachsen-Grenze Sachsen Abi mit 1,0! Was Sachsens klügste Schüler mal werden wollen Eine Person stand unter Schock, erklärte die Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Die betroffene Straße sei für rund anderthalb Stunden voll gesperrt gewesen. Die Höhe des Gesamtschadens stehe noch nicht fest.

Titelfoto: xcitepress/Philipp Grohmann