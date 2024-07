Kreuzungscrash im Erzgebirge: Skoda kracht gegen Baum

Crottendorf - Zu einem schweren Unfall kam es am heutigen Freitagnachmittag bei Crottendorf im Erzgebirge .

Der Skoda war nach dem Unfall Schrott und musste abgeschleppt werden. © André März

Ersten TAG24-Informationen zufolge war ein Skoda-Fahrer gegen 14.10 Uhr auf der S268 (Scheibenberger Straße) unterwegs, als das Auto etwa 150 Meter vor dem Ortseingang Crottendorf von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste offenbar mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Scheibenberger Straße in Höhe Am Gewerbegebiet weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an. Ob ein missglücktes Überholmanöver zu dem Unfall führte, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Am Skoda entstand jedoch sichtlich Totalschaden.