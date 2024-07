13.07.2024 17:48 4.346 Kurioser Unfall: Fahrer verwechselt Bahnhofs-Treppen mit Tiefgarage

Am Samstagvormittag ereignete sich am Bahnhof in Pirna ein kurioser Unfall.

Von Benjamin Richter

Am Samstagvormittag ereignete sich am Bahnhof in Pirna ein kurioser Unfall. Statt in eine Tiefgarageneinfahrt fuhr der Mann in eine Bahnhofsunterführung hinein. © Marko Förster Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 9.10 Uhr auf der Bahnhofstraße in Pirna. Ein 60-jähriger Besucher aus Bayern war mit seinem Kia Sportage und drei Frauen auf der Suche nach einem Parkplatz. Nach einer Runde auf dem Vorplatz des Bahnhofs, wo wegen des CSD und dem Polizeieinsatz am Samstag Parkverbot herrscht, wollte der Mann einen anderen Parkplatz suchen. Er fuhr wieder zurück in Richtung Park and Ride Parkplatz und sah links eine Art Einfahrt. Der Mann steuerte sein Auto direkt dorthin, doch bevor er die Treppen zum Bahnsteig eins und zwei des Bahnhofs richtig deuten konnte, war es schon zu spät. Eine Mitfahrerin rief noch "Stopp", doch dies brachte keinen Erfolg mehr. Der Wagen setzte fest, rückwärts fahren ging nicht mehr und so steckte der Kia quasi auf der Treppe fest. Mann fährt auf der Suche nach Parkplatz in Bahnhofsunterführung hinein Mithilfe von Hölzern konnte ein Abschleppunternehmen den Unfallwagen bergen. © Marko Förster Verletzt wurde bei dem kuriosen Unfall niemand. Die Beamten der Landes- und Bundespolizei nahmen den Unfall auf. Der 60-jährige Fahrer äußerte, dass diese Unterführung den Einfahrten zu Tiefgaragen in Bayern zum Verwechseln ähnlich sehen würde und er deswegen diese Einfahrt nahm. Ursprünglich war für das Quartett heute Einkaufen in Pirna angesagt. Die Insassen sind Kurgäste aus einer Klinik in Bad Gottleuba. Ein Abschleppunternehmen aus Struppen-Siedlung kam dem Unglücksfahrer zur Hilfe. Die Mitarbeiter bauten Hölzer unter den Wagen sowie Hölzer auf die Stufen. Dann wurde der Kia vorsichtig aus seiner misslichen Lage gezogen. Nachdem das Auto geborgen wurde, war dieser sogar noch fahrbereit. Der Fahrer konnte vorerst weiter fahren, muss nun allerdings eine Werkstatt aufsuchen, um zu sehen, ob ernsthafte Schäden entstanden sind. Gegen 11.15 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt und die Reisenden konnten ohne Probleme die Treppe zum Bahnsteig nutzen. Die Polizei sprach von Unachtsamkeit als Ursache des Malheurs. Geschätzte 3500 Euro Schaden sind am Fahrzeug entstanden. Auch die oberste Stufe der Treppe wurde beschädigt.

Titelfoto: Marko Förster