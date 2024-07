Motorrad gerät auf Gegenspur: Fahrer (50) bei Unfall schwer verletzt

Rackwitz - Auf der S7 in Zschortau bei Rackwitz (Nordsachsen) ist am Montagabend ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Auf der S7 bei Rackwitz ist es am Montagabend zu einem Unfall zwischen einem Ford und einem Motorrad gekommen. © xcitepress/XCitePress

Der Mann war mit seiner Triumph auf der Staatsstraße in Richtung Norden unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen 18.30 Uhr dann das Unglück: In einer Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite, wo ihm bereits ein 69-Jähriger mit seinem Ford entgegenkam.

Es kam zur Kollision, bei der der Biker schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Ford-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin mussten ambulant betreut werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 30.000 Euro.