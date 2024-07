Radler stößt mit 67-Jähriger zusammen und lässt sie schwer verletzt liegen

Böhlen - Nachdem ein Mann am Mittwochvormittag im Landkreis Leipzig die Vorfahrt einer 67-jährigen Radfahrerin missachtet und sie umgefahren hatte, flüchtete er mit seinem Bike vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 67-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/sergeycherevko

Der Radfahrer war gegen 10.24 Uhr auf der Jahnstraße in Böhlen unterwegs, so die Polizeidirektion Leipzig.

"An der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Radfahrerin (67), die an der Kreuzung geradeaus in die Freiherr-vom-Stein-Straße fahren wollte", informierte Polizeisprecherin Josephin Sader.

Die beiden prallten zusammen. Dabei verletzte sich die Radfahrerin schwer und musste stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallverursacher verschwand unterdessen vom Ort des Geschehens, weshalb die Polizei nun die Fahndung nach ihm eingeleitet hat.