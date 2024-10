Reisebus muss scharf bremsen: 73-Jähriger gegen Frontscheibe geschleudert

Schrecksekunde im Reisebus: Nach einer Vollbremsung war der Ausflug wohl vorbei. © Daniel Förster

Eine Reisegruppe war von Prag nach Pirna unterwegs. Doch kurz vor der Ankunft musste der Reisebus plötzlich scharf bremsen.

So geschehen am Donnerstagabend gegen 18.45 auf der Königsteiner Straße in Pirna. Nach allem, was bekannt ist, stand der Bus auf Höhe der Breiten Straße an der Ampel.

Als es grün wurde, fuhr das davor fahrende Auto los, bremste dann aber unvermittelt ab. Der 74-jährige Busfahrer bremste sofort, konnte so einen Crash verhindern.

Allerdings wurde ein 73-Jähriger vom Plötzlich-Manöver überrascht.

Der Mann stand im Gang, konnte sich nicht mehr festhalten, wurde durch den Bus geschleudert und prallte unsanft gegen die Frontscheibe.