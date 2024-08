Renault überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn: 18-Jährige verletzt!

Hähnichen - Schwerer Unfall in Hähnichen (Landkreis Görlitz) am Sonntagabend!

Der Renault erlitt einen Totalschaden. Die Fahrerin (18) wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. © xcitepress/Brlau (2)

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war die Fahrerin (18) eines Renaults am gestrigen Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der B115 von Niesky in Richtung Rietschen unterwegs.

Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet die junge Frau in einer Linkskurve ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Bundesstraße zum Stehen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte sie sich selbst auf dem Fahrzeug befreien. Laut Polizei kam die 18-Jährige mit leichten Verletzungen davon.

Das Auto dagegen erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und leuchtete die Unfallstelle aus.