Rentner zerquetscht Frau vor Bäckerei: Opfer auf dem Weg der Besserung

Kamenz - Welch unfassbares Unglück so kurz vor Weihnachten! Freitagmittag besuchte Heinz L. wie so oft die Traditionsbäckerei "Garten" im Haselbachtaler Ortsteil Gersdorf (Landkreis Bautzen). Doch diesmal endete sein Einkauf im Drama.

Die 87-Jährige führte die Bäckerei in achter Generation, ihre Enkelin steht als frischgebackene Meisterin in den Startlöchern für die zehnte Familiengeneration Garten. Um ein Haar hätte es auch sie erwischt.

Beim Ausparken verwechselte er diesmal wohl Gas und Bremse - und quetschte Hausmeisterin Petra M. (60) mit seinem Mercedes an die Hauswand. Das bestätigte die Polizei.

Seit wenigstens 60 Jahren geht der 86-Jährige in dem Familienunternehmen ein und aus.

Die Familienbäckerei Garten wurde Zeuge eines Horror-Unfalls. © xcitepress/ricoloeb

Wie die Seniorchefin schilderte, stand ihre Enkelin gemeinsam mit einer Fahrerin und der Hausmeisterin vorm Laden, als Opa Heinz in sein Auto stieg. Zunächst sei er ganz normal ausgeparkt. Doch dann quietschten die Reifen.

"Meine Enkelin ist grade noch so in die Luft gesprungen, unsere Fahrerin hat es am Arm erwischt."

Petra aus einem Nachbardorf nahm erst im Juni ihre Arbeit in der Bäckerei auf. Am Freitag erlitt sie schwerste Verletzungen, wurde unter anderem mit einer klaffenden Kopfwunde in ein Dresdner Krankenhaus geflogen. Die Rettungskräfte mussten davon ausgehen, dass M. verstirbt.

Doch scheinbar passieren Weihnachtswunder wirklich: Auf TAG24-Nachfrage teilte die Polizeidirektion Görlitz mit, dass die Hausmeisterin überlebt hat, wohl auf dem Weg der Besserung sei.