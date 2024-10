Rowdy flüchtete vor Polizei und kracht gegen Hausmauer: 80-Jähriger greift ein

Die Polizei lieferte sich eine Verfolgungsjagd durch Sachsen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Ganze geschah am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in Großenhain. Polizisten wollten einen 5er BMW an der Elsterwerdaer Straße anhalten und kontrollieren.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dachte der 24 Jahre alte Fahrer des Autos aber nicht daran und drückte aufs Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen.

Bei seiner Flucht geriet er mehrfach in den Gegenverkehr. Dadurch seien andere Autofahrer gefährdet worden, so die Beamten.

Schließlich kam der 24-jährige BMW-Fahrer auf der Hauptstraße in Frauenhain (Gemeinde Röderaue) in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Das Auto rammte die Fassade eines Wohngebäudes und blieb stehen.