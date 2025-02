Schlimmer Unfall auf der B6: 34-Jähriger stirbt in Kleinwagen-Wrack

Arnsdorf (Landkreis Bautzen) - Schlimmer Unfall auf der B6! Ein Peugeot-Fahrer geriet in den Gegenverkehr. Er verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der Fahrer (34) des roten Kleinwagens überlebte den Unfall nicht. © xcitepress/Rico Löb

Am Montagmorgen ist es in Fischbach (Gemeinde Arnsdorf/Landkreis Bautzen) zu einem fürchterlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 34-Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Mann (85) und eine Frau (82) verletzten sich schwer, teilte die Polizei mit.

Nach allem, was bekannt ist, war der 34-Jährige alleine in seinem roten Peugeot auf der B6 von Dresden in Richtung Bischofswerda unterwegs. Kurz vorm Kreisverkehr Fischbach, gegen 10.40 Uhr, passierte das Unglück.

In einer langgestreckten Kurve verlor der Mann bei winterlichen Straßenbedingungen die Kontrolle über seinen Kleinwagen, kam von der Straße ab und drehte sich um 180 Grad. Der 85-jährige Fahrer des entgegenkommenden Mercedes-SUV konnte nicht mehr ausweichen. Der Peugeot wurde am Heck getroffen, gegen einen Baum geschleudert und völlig zerstört.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Peugeot-Fahrer tun - er war wohl sofort tot. Das Rentner-Pärchen wurde ins Krankenhaus gebracht.