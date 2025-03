Senior kommt mit SUV von Straße ab und brettert in Vorgarten

Kottmar-Eibau - Auch ein Metallzaun konnte ihn nicht aufhalten: Ein 82-Jähriger ist am heutigen Sonntagnachmittag mit seinem Auto in einen Vorgarten im Süden des Landkreises Görlitz gebrettert!

Ein Senior war auf der Hauptstraße aus Richtung Zittau in Richtung Ebersbach-Neugersdorf unterwegs. Nach ersten Angaben hatte der Mann am Steuer gesundheitliche Probleme und kam dadurch mit seinem VW Tiguan nach links von der Straße ab.

Der Gesamtschaden am Auto sowie am Grundstück beläuft sich laut Behörden auf knapp 45.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.