Tanklaster kracht in stehende Fahrzeuge: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B6

Bennewitz - Am Montagmittag hat es auf der B6 bei Bennewitz gekracht: Ein Tanklastzug rauschte in gleich drei Fahrzeuge. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

Zur Unfallaufnahme musste die B6 vorübergehend komplett gesperrt werden. © Medienportal Grimma

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Montag auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte um 12.50 Uhr auf die B6 zwischen Machern und Bennewitz alarmiert.

Zunächst war unklar, wie es zu dem Crash gekommen war. Am Dienstag lieferten die Ermittler dann neue Erkenntnisse.

Demnach war ein Sattelzug (Fahrer: 33) auf der Bundesstraße in Richtung Leipzig unterwegs, als sich von hinten ein Notarztfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht näherte. Nach einer Rechtskurve bremste der Fahrer (29) eines vor dem Laster fahrenden Mercedes-Transporters, um den Notarzt durchzulassen. Der Brummi-Fahrer bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Der Mercedes wurde nach rechts in die Leitplanke sowie gegen einen vor ihm stehenden Hyundai geschoben. Der 33-Jährige versuchte nun noch, nach links mit seinem Sattelzug auszuweichen. Dabei kollidierte er jedoch mit einem weiteren Laster, der in entgegengesetzter Richtung am Straßenrand stand.