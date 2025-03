Tödlicher Unfall auf B96 in Ostsachsen: Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Lkw

Königswartha-Caminau - Tragischer Unfall in Ostsachsen auf der B96: Eine 77-jährige Citroën-Fahrerin erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Der Lkw ist in die Leitplanke gekracht, die Straße liegt voller Trümmer. © xcitepress/Rico Löb

Das Unglück ereignete sich gegen 14.20 Uhr bei Caminau. Demnach war die ältere Dame auf der B96 in Richtung Königswartha aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten.

Dort kollidierte sie mit dem Fahrer (37) eines Lkw. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten die Frau trotz aller Bemühungen nicht mehr retten. Das bestätigte Dirk Pexa, Polizeiführer der Polizeidirektion Görlitz, am späten Donnerstagabend gegenüber TAG24.

Der 37-jährige Brummifahrer musste zudem schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Außerdem bestätigte Pexa, dass die Bergungsarbeiten auch nach 22 Uhr noch andauerten. Die Fahrbahn sei zwar wieder frei, das bei dem Unfall ausgelaufene Öl mache sie aber weiterhin unbenutzbar, so der Beamte.