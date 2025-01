Trotz geschlossenen Schranken: Citybahn kracht an Bahnübergang mit Opel zusammen

Zwönitz - Schwerer Unfall an Bahnübergang bei Zwönitz ( Erzgebirge ).

Am Opel entstand bei dem Unfall Totalschaden. © André März

Ein Zug der Citybahnlinie C13 war am heutigen Montagabend gegen 20 Uhr zwischen Zwönitz und Dorfchemnitz in Fahrtrichtung Chemnitz unterwegs. Am Bahnübergang auf der Dorfchemnitzer Straße krachte die Bahn mit einem Opel zusammen.

Ersten Vorort-Informationen zufolge überquerte der Opel-Fahrer den Übergang trotz roter Ampel und geschlossenen Schranken.

Der Lokführer konnte trotz Notbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Großes Glück im Unglück: Aktuellen Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Der Opel-Fahrer sowie der Zugführer wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Auch die sieben Zugreisenden blieben unverletzt.