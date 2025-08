Knack-Geräusche in Ladefläche: Postbote alarmiert Polizei

Zittau - Ein Postbote hat aufgrund verdächtiger Knack-Geräusche in der Ladefläche seines Wagens die Polizei alarmiert.

Alles in Kürze

Die Polizei überprüfte am Samstagnachmittag ein Postauto in Zittau. © xcitepress/Thomas Baier

Am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, traf die Polizei an der Weinauallee in Zittau ein, um den mysteriösen Vorfall zu untersuchen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Während der Postbote zunächst von einer Paket-Explosion ausgegangen war, konnten die Beamten nach einer Überprüfung Entwarnung geben.

In einem der transportierten Pakete hatten sich lediglich Lebensmittel aufgebläht.

Laut der Polizei handelte es sich dabei um verpackte Brezeln.