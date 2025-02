Unfall in Nordsachsen: Bus und Ford krachen zusammen

Wiedemar - Ein Bus und ein Ford sind am Dienstag in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen ) zusammengestoßen.

Ein Bus und ein Ford krachten am Dienstag in Wiedemar zusammen. © Tom Musche

Wie Polizeisprecher Michael Schwerinsky am Morgen auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 6.40 Uhr alarmiert.

Demnach kam es auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße im Ortsteil Quering zu dem Unfall.

Die Polizei teilte am Vormittag ergänzend mit, dass der Linienbus-Fahrer (54) auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Richtung Quering unterwegs war und an der Kreuzung den auf der S2 in Richtung Lissa fahrenden Ford übersah.

Bei dem Zusammenstoß sei der Ford-Fahrer (56) leicht verletzt worden.

Zudem werde der entstandene Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die gesamte Kreuzung musste laut Schwerinsky bis etwa 7.50 Uhr gesperrt werden.