06.12.2024 07:15 584 Vollsperrung in Zwickau! Gleich zwei Unfälle nacheinander - auf einer Straße

Am gestrigen Donnerstagnachmittag krachte es in Zwickau gleich zweimal an derselben Straße.

Von Sarah Fuchs

Am gestrigen Donnerstagnachmittag krachte es in Zwickau gleich zweimal an derselben Straße. Der Renault krachte am Ende gegen eine Fußgängerampel und kam zum Stehen. © Mike Müller Wie die Polizei mitteilte, war gegen 17.20 Uhr ein 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Crimmitschauer Straße stadtauswärts in Richtung Lessingstraße unterwegs. Der Mann wollte in einem Baustellenbereich kurz vor der Osterweihstraße nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Renault einer 28-jährigen Frau, die parallel neben ihm auf der linken Fahrbahn fuhr und krachte in ihr Auto. Die junge Frau verlor infolgedessen die Kontrolle über ihren Renault, geriet zuerst in den Gegenverkehr und kam anschließend von der Straße ab. Dort stieß der Renault gegen eine Fußgängerampel, die anschließend umfiel. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeiangaben wird der Sachschaden auf etwa 13.500 Euro geschätzt. Folgeunfall blockiert Ausweichmöglichkeit für Autofahrer Der Lkw-Fahrer unterschätzte den Schwenkbereich seines Fahrzeugs. © Mike Müller Noch während der Unfallaufnahme kam es auf der Crimmitschauer Straße zu einem weiteren Unfall. Wie die Polizei berichtete, wollte ein Lastwagen im Bereich der Unfallstelle in die Konradstraße abbiegen. Dabei unterschätzte er offensichtlich seinen Schwenkbereich und streifte mit seinem Auflieger das stehende Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das auf der linken Fahrspur der Crimmitschauer Straße in Fahrtrichtung Werdauer Straße stand. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Durch den Crash war die Ausweichmöglichkeit vor Unfall Nummer eins für die Autofahrer blockiert und die Polizei musste den Verkehr ableiten. Die Crimmitschauer Straße war während der Unfallaufnahmen beidseitig für etwa zwei Stunden gesperrt.

Titelfoto: Mike Müller