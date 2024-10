23.10.2024 12:00 2.519 Vollsperrung nach heftigem Crash: Auto kracht in Lkw

In Ellefeld gab es am Mittwoch auf der Hauptstraße zwischen Hohofener Straße und Am Graben einen schweren Unfall. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Ellefeld - In Ellefeld (Vogtland) kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall. Bei dem Unfall in Ellefeld wurden drei Personen verletzt. © David Rötzschke Gegen 8.25 Uhr kam aus bisher unbekannter Ursache ein Peugeot-Fahrer von der Straße ab und krachte frontal in einen Lkw. Nach ersten Informationen wurden bei dem Crash drei Personen verletzt. Im Einsatz waren Polizei, zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber mit Notarzt. Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ellefeld sorgten für den Brandschutz, kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und sperrten den Unfallort ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Peugeot krachte frontal gegen einen Laster. © David Rötzschke Die Hauptstraße musste zwischen Hohofener Straße und Am Graben voll gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: David Rötzschke