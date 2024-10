23.10.2024 15:07 3.487 Vollsperrung nach heftigem Crash: Auto kracht in Lkw, eine Person schwer verletzt

In Ellefeld gab es am Mittwoch auf der Hauptstraße zwischen Hohofener Straße und Am Graben einen schweren Unfall. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Ellefeld - In Ellefeld (Vogtland) kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall. Bei dem Unfall in Ellefeld wurden drei Personen verletzt. © David Rötzschke Gegen 8.25 Uhr kam ein 61-jähriger ukrainischer Peugeot-Fahrer aus bisher noch ungeklärten Gründen auf der Hauptstraße nach links von seiner Fahrspur in Richtung Auerbach ab und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Wie die Polizei mitteilte wurde der 61-Jährige schwer und seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest beim 61-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Außerdem wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sachsen Nachtfröste in Sachsen noch dramatischer: So hart sind die Wälder getroffen Im Einsatz waren Polizei, zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber mit Notarzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel kam auch die Ölwehr mit einem Spezialfahrzeug zum Einsatz.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeiinformationen entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Der Peugeot krachte frontal gegen einen Laster. © David Rötzschke Die Hauptstraße musste zwischen Hohofener Straße und Am Graben für drei Stunden voll gesperrt werden. Erstmeldung: 23. Oktober 2024, 12 Uhr; letzte Aktualisierung: 15.07 Uhr

