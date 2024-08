"Weidaer Dreieck": Oldtimer-Rennen in Riesa von tödlichem Unfall überschattet!

Riesa - Im Rahmen des Oldtimer-Events "Weidaer Dreieck" in Riesa kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Unfall .

Das bei Motorsport-Fans beliebte "Weidaer Dreieck" in Riesa wurde am Samstagabend von einem tödlichen Unfall überschattet. © Screenshot/Facebook/Riesaer Oldtimerrennsport

Gegen 18.45 Uhr lieferten sich zwei Motorradfahrer (57 und 67 Jahre) dort mit ihren klassischen Maschinen ein Rennen, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Sonntagvormittag.

In einer zugehörigen Mitteilung vom Sonntag hieß es, dass die beiden Biker während eines Überholmanövers auf einer abgesperrten Rennstrecke an der Heidebergstraße kollidierten - mit fatalen Folgen.



Beide Motorräder flogen von der Rennstrecke, eines davon ging in Flammen auf. Der 67-Jährige wurde dabei derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Oldtimerrennen "Weidaer Dreieck" findet bereits zum 18. Mal statt. Auf einer 4,4 Kilometer langen Rennstrecke können sich die Zuschauer dort normalerweise an den Klängen traditioneller Sportschlitten erfreuen, die rauf zum Heideberg düsen.

Wie der Polizeisprecher erklärte, wird die Veranstaltung trotz des tragischen Zwischenfalls auch am heutigen Sonntag fortgesetzt.