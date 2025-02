Rechtsextremisten im Visier: Verfassungsschutz schaut bei AfD in Sachsen immer genauer hin

Das gemeinsame Votum von CDU und AfD im Bundestag hat die Frage nach der "Brandmauer" auch in Sachsen erneut in den öffentlichen Fokus gerückt.

Von Thomas Staudt

Dresden - Das gemeinsame Votum von CDU und AfD im Bundestag in der vergangenen Woche hat die Frage nach der "Brandmauer" auch in Sachsen erneut in den öffentlichen Fokus gerückt.

AfD und "Freie Sachsen" haben Berührungspunkte. In zwei Städten bilden AfD-Politiker und "Freie Sachsen" sogar gemeinsame Stadtratsfraktionen. Das Foto entstand bei einer Demonstration auf dem Theaterplatz in Dresden im April vergangenen Jahres. © Dresden Der sächsische Verfassungsschutz hat die Partei schon länger auf dem Kieker. Die Behörde führt die Landes-AfD als "gesichert rechtsextremistisch" und schaut bei deren Aktivitäten immer genauer hin. Der sächsische Verfassungsschutz (LfV) hat 2024 insgesamt 107 Veranstaltungen der "Alternative für Deutschland" registriert. Das ergab eine Detailauswertung der monatlichen Kleinen Anfragen von Juliane Nagel (46), Sprecherin der Linksfraktion für antifaschistische Politik. Sachsen Bußgelder für Raser und Rotlichtsünder: Einnahmen in Sachsen deutlich gestiegen Erfasst wurden dabei laut der Linken öffentliche Kundgebungen oder interne Versammlungen der AfD mit mehr als 17.000 Teilnehmenden. "Das Landesamt beobachtet die AfD inzwischen offenbar intensiver als vorher", sagte Nagel.

Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian (63, l.) und Innenminister Armin Schuster (63, CDU) haben ein Auge auf die Aktivitäten der AfD. © dpa/Sebastian Kahnert

Juliane Nagel (46, Linke): "Mit Faschisten kooperiert man nicht!" © imago/ddbd

AfD wehrt sich vor Gericht