Verhängnisvolle Havarie: Abwasser verseucht Talsperre!

Dippoldiswalde - Der heißeste Tag des Jahres, herrliche 31 Grad, von einem lauen Lüftchen begleitet. Hunderte Gäste des Strandbades Paulsdorf hätten auch am Sonntag den Sommer an der Talsperre Malter genießen können. Wenn da nicht das Badeverbot gewesen wäre. Und das hatte einen ziemlich anrüchigen Grund.

Am Paulsdorfer Strand von Bademeister Andreas Otto (67) durfte am Sonntag niemand in's wohl verseuchte Nass. © Christian Juppe

"Wir haben die ganze Nacht wortwörtlich in der Scheiße gestanden", sagte Kerstin Körner (52, CDU) müde.

Zusammen mit dem Organisationsteam des Familienfestivals "Malter in Flammen" hatte die Bürgermeisterin von Dippoldiswalde in der Nacht zum Sonntag beim Feierabendbier zusammengesessen.

Die Gruppe hatte gerade erfolgreich knapp 10 000 Gäste an zwei Tagen versorgt und beschallt, alles reibungslos über die Bühne gebracht.

"Fantastisches Fest", resümiert Körner. Es war etwa 1.30 Uhr, da kam ein Anruf eines Kollegen rein: Abwasser-Havarie auf der Nebenstraße ...

Schwallartig drückte es all das, was es durch die Duschen, Wasserhähne oder Toilettenspülungen des Campingplatzes und der Siedlung an der Talsperre spült, auf die kleine Gasse "Krumme Lanke".

Trotz des eilig errichteten "Biberbaus" durchs THW und Feuerwehr - eine Art übergroßes "Planschbassin", wie Körner beschrieb - floss die Pampe zunächst in die Talsperre.