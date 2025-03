Raser-Minister Conrad Clemens: Droht der Strafprozess jetzt zu platzen?

Indessen gab es diese Woche den zweiten Versuch: "Dieser enthält nach wie vor nicht geringe Formfehler", sagt Landtagssprecher Ivo Klatte (56). "Der Präsident des Landtages hat sich nun mit der Vorsitzenden des Immunitätsausschusses und den Obleuten der Fraktionen in Verbindung gesetzt. Er wird den Antrag an den Ausschuss weiterleiten."

Der Minister könnte seine Immunität verlieren. © Sebastian Kahnert/dpa

Parallel dazu wurde sich mit den Justizbehörden in Verbindung gesetzt, um künftige Formfehler dieser Art zu vermeiden.

Der Verhandlungstermin wird am Montag so kaum zu halten sein: Regulär tagt der Immunitätsausschuss erst wieder in der Ausschusswoche, die am 7. April beginnt.

"Dem Betroffenen muss Gehör gewährt werden", erklärt der Landtagssprecher. "Dann formuliert der Ausschuss eine Beschlussempfehlung." Sollte er entscheiden, dass Clemens seine Immunität verlieren soll, haben alle Landtagsabgeordneten noch eine Frist zu widersprechen.

Unter Umständen muss auch der Landtag in der Plenarsitzung entscheiden, die Immunität aufzuheben. Diese startet regulär allerdings erst am 21. Mai.