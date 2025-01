"Verhöhnung der Opfer": Protest gegen Holocaust-Gedenken mit AfD am Montag

Die geplante Rede eines AfD-Mitglieds in Coswig und die Teilnahme von AfD-Vertretern an solchen Veranstaltungen andernorts in Sachsen sei "eine Verhöhnung der Opfer des NS-Regimes", erklärte Landessprecherin Kerstin Köditz (57, Linke).

Am 27. Januar wird in Deutschland an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. An diesem Tag 1945 hatte die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Stadt Freital sagte 2024 eine Gedenkfeier ab, nachdem die vorgesehene Rede eines AfD-Politikers bei dem Holocaust-Gedenken Proteste ausgelöst hatte.