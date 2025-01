Laster im Graben zurückgelassen: Diebesgut an Bord?

Am Donnerstagabend wurde bei Kamenz ein verlassener Lastwagen entdeckt. © xcitepress/domenic prater

Der Sattelzug wurde am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr an der Teichstraße im Ortsteil Schiedel entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Freitagmorgen erklärte.

Während weit und breit kein Fahrer mehr in Sicht war, fanden die Einsatzkräfte im Laderaum des Lkw einen Radlader. Liegt hier möglicherweise eine Straftat vor?

Die Polizei will im Verlauf des Freitags prüfen, ob die geladene Baumaschine zuvor gestohlen worden ist. Auch den Eigentümer des Lasters gilt es zu ermitteln.

Zur Klärung dieser Fragen stellen die Ermittler nun eine Reihe von Abfragen bei anderen Polizeibehörden.

Der Laster wurde inzwischen geborgen und abgeschleppt.