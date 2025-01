Viele Spenden für getötete Kinder in Meißen: Das geschah mit dem Geld

Meißen - Nach der schrecklichen Tötung von drei Kindern in Meißen war die Anteilnahme groß. Viele Menschen legten nicht nur Kerzen und Blumensträuße vor dem Haus nieder, sondern unterstützten die betroffene Familie im Rahmen eines Spendenaufrufs auch finanziell. Nun haben sich die Organisatoren der Sammelaktion "3 Engel auf Reisen" zur Verwendung des Geldes geäußert.

Die große Anteilnahme nach dem gewaltsamen Tod dreier Kinder in Meißen zeigte sich auch bei einer Spendenaktion. © Eric Münch

Wie der Plattform "gofundme" zu entnehmen ist, kamen insgesamt 10.625 Euro zusammen. Über 350 Personen hatten eine Spende abgegeben.

Was damit bewirkt werden konnte, erklärten die Initiatoren Peggy und Susi nach Begleichung der Rechnungen in einem neuen Update. So sei der größte Teil (6144 Euro) dem zuständigen Steinmetz überwiesen worden.

Daneben habe man 3207 Euro an die Friedhofsgemeinde gegeben - zur Zahlung der Bestattungskosten, des Unterhalts, der Kapellennutzung sowie erforderlicher Genehmigungen. Zudem seien 876 Euro an das Bestattungswesen gegangen.

Damit hätte man bislang 10.227 Euro der Gesamt-Spendensumme genutzt. "Wir danken euch von Herzen für eure stetige Anteilnahme, Mails und die vielen lieben Worte", so die Botschaft an alle Beteiligten.