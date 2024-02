Völlig legal: Deutschlands älteste Briefkastenfirma baut neue Zentrale in Sachsen

Döbeln - Briefkastenfirmen gibt es auf den Cayman-Inseln in der Karibik - und in Döbeln ( Mittelsachsen ).

Thomas Kolbe (52) ist Geschäftsführer der Max Knobloch Nachf. GmbH. © Uwe Meinhold

Aber hier ist alles legal - bei "Max Knobloch Nachf.", dem ältesten Briefkastenhersteller Deutschlands. Seit 155 Jahren stellt das Familienunternehmen mit knapp 180 Mitarbeitern Briefkästen her. "Der Briefkasten ist Visitenkarte des Hauses", erklärt Firmenchef Thomas Kolbe (52).

Das Unternehmen hat seit der Gründung vor über 150 Jahren immer wieder große Hürden überwinden müssen, seien es Kriege, Enteignungen oder auch Hochwasser wie 2002. Doch die Briefkastenfirma ließ sich nie unterkriegen.

Im Schnitt stellt das Unternehmen fast 140.000 Briefkästen im Jahr her. Zehn Prozent werden in die ganze Welt exportiert. Ein Großteil geht nach Japan - "unser ungewöhnlichster Kunde."

"In Deutschland ist der Briefkasten ein Funktionselement, was man braucht, aber eben keins, was im Fokus steht", so Kolbe. In Japan hingegen sei der Briefkasten eher ein Kultobjekt, hochwertiger und teurer als hierzulande.