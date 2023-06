Von der Dreckschleuder zum Öko-Musterbetrieb? Feralpi-Stahlwerk will riesigen Solarpark bauen

Dresden - Es ist einer der größten "Energiefresser" in Sachsen: Das Feralpi-Stahlwerk in Riesa verbraucht im Jahr rund 540 Millionen Kilowattstunden Strom. Um sich auch angesichts einer geplanten Werkserweiterung unabhängiger vom Energiemarkt zu machen, will das Unternehmen selbst in die Produktion von Strom einsteigen - und zwar von "grünem" Strom. Dafür soll bei Zeithain ein Solarpark gebaut werden.