Von Görlitz nach Babylon: Vor 125 Jahren begannen die deutschen Ausgrabungen am Euphrat

Etwa eine Vorexpedition ins Zweistromland, wo er 1897 für die sich gerade gründende Orientgesellschaft lohnende Ausgrabungsorte untersuchen sollte. Drei eigenartig schöne und kulturhistorisch wertvolle Glasurziegel, welche Koldewey dann in Berlin präsentierte, gaben den Ausschlag für Babylon.

Daher hatte er den Brotjob an der Neiße angenommen, um seine eigentliche Berufung zu finanzieren.

Ursprünglich fürchtete der spätere Star-Archäologe, dass er sein Leben lang als Lehrer an der Baugewerbeschule Görlitz versauern würde. Zwar hatte Robert Koldewey Architektur studiert und als Zeichner und Assistent schon an einigen archäologischen Ausgrabungen teilgenommen, doch Geld verdiente er damit kaum.

Vor 125 Jahren, am 26. März 1899, erfolgte im Auftrag der Deutschen Orientgesellschaft und des Kaisers der erste Spatenstich für die Ausgrabung der sagenumwobenen Stadt des Altertums.

Dass sie am Euphrat entdeckt wurden und an der Spree aufgebaut werden konnten, ist dem leidenschaftlichen Forscher Robert Koldewey zu verdanken.

Koldewey konnte die Geldgeber überzeugen, dass die einst so stolze Hauptstadt Babyloniens vorsichtig Schicht für Schicht abgetragen und dokumentiert wird. Als Architekt faszinierten ihn auch die städtebaulichen Strukturen. Man ging zunächst einmal von fünf Jahren aus. Es sollte sehr viel länger dauern.

Der orientbegeisterte Kaiser Wilhelm II. erhoffte für seine Museen in Berlin ähnliche antike Exponate, wie man sie in Paris und London schon länger fand, und spendierte 20.000 Mark als Anschubfinanzierung. Nützlich waren auch dessen gute Beziehungen ins osmanische Reich.

Und so konnte man ab 1902 das mächtige und kunstvolle Ischtar-Tor freilegen. In einer Inschrift hatte der Erbauer Nebukadnezar II. auch die gewaltigen Bronzetiere erwähnt. Und die Prachtstraße kam zum Vorschein.

Die Berliner Museen überredeten die Verwaltung in Konstantinopel, dass der Fund nur in Deutschland sachgemäß rekonstruiert werden könne. Koldewey ließ jedes einzelne der hunderttausenden Bruchstücke dokumentieren. Die Kisten wurden direkt von der Ausgrabung am Euphrat zur Museumsinsel verschifft.

Im Jahre 1912 entdeckte er auch das Fundament des Turmes, der einst "bis in den Himmel" gebaut werden sollte. Der inzwischen weltweit umjubelte Archäologe hätte wohl noch lange weitergegraben, doch dann kam der Weltkrieg dazwischen.

Die Briten nahmen 1917 Bagdad ein und Koldewey ging zurück in die Heimat, um die Funde auszuwerten. Seine Ausgrabungsberichte waren zu dieser Zeit bereits ein Bestseller. Das Ischtar-Tor in seiner jetzigen Pracht hat er allerdings nie gesehen, er starb 1925 mit 69 Jahren.