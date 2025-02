Von Hoyerswerda nach London: 26-jähriger Sachse tanzt auf der Fashion Week

Mit sechs Jahren lernte er die ersten Hip-Hop-Schritte. Heute trainiert Tony Schwadtke selbst zwei Gruppen - und tanzt am Sonntag auf der Fashion Week London.

Von Katrin Koch

Hoyerswerda - Mit sechs Jahren lernte er die ersten Hip-Hop-Schritte in der Lausitz. Heute trainiert Tanzpädagoge und Bühnentänzer Tony Schwadtke (26) jeden Montag in Dresden selbst zwei Gruppen von "Dörtes Dance Project" (DDP) - und tanzt am Sonntag auf der Fashion Week London.

Tony Schwadtke (26) beim Training im Saal des Tanzzentrums Dresden. © Thomas Türpe "Es ist eine achtminütige Performance, in der ich mitwirke. Wir tanzen in avantgardistischer Mode des Labels House of Syth", freut sich Tony. "Ich war erst im Vorjahr vier Wochen in London - für Tanz-Workshops. Ich kenne mich also in der Stadt schon aus." Es ist längst nicht sein erster großer Auftritt. 2022 verformte Tony Kleider von Absolventen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Als Sängerin Julia Lindholm (30) 2023 ihr Comeback mit dem Song "Mit jedem Atemzug" in der Giovanni-Zarrella-Show feierte, performte Tony in der Show. Mit Sängerin "Blümchen" (Jasmin Wagner, 44) bewarb er 2024 die Edeka-Eigenmarke "Herzstücke" auf YouTube. Und nicht zu vergessen: die deutsche Erfolgsserie "Babylon Berlin". "Meine Mama Carmen hatte das Casting entdeckt und mich dazu ermutigt", erzählt Tony dankbar. In den Folgen 3 und 4 der vierten Staffel wirkt Tony beim 72-Stunden-Tanzmarathon mit. "Für die Szenen haben wir zehn Tage geprobt und gedreht. Es gab schon Nachfolge-Anfragen", aber mehr darf der Performer nicht verraten.

Kurze Ruhepause vor dem Tanztraining: Performer Tony Schwadtke gibt jeden Monat bei DDP zwei Kurse. © Thomas Türpe

Tony (2.v.l.) bei den Pimkies, rechts neben ihm seine Freunde Franz, Ron und Laura, die bis heute DDP treu geblieben sind. © privat

Tony tanzt in Sneakern, Ballettschlappen, barfuß und in High Heels

Da trug er noch Pink: Tony während seiner dreijährigen Bühnentanz-Ausbildung in Berlin. © privat Abseits der Kameras schlägt Tonys Herz für den Hip-Hop. "Ich habe in Hoyerswerda bei den 'Pimkies' von DDP angefangen, bis heute gibt es die Gruppe. Meine Kumpels von damals - Ron und Franz - sind heute wie ich Trainer bei DDP", sagt Tony stolz. "Beim diesjährigen DDP-Cup am 5. April tanze ich im Showteil und ich sitze zum ersten Mal in der Jury."

Mode von Burg Giebichenstein - Tony führt sie vor. © privat

Tony Schwadtke begeistert online mit seinen Dance Moves