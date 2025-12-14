Tacheles: Sachsen startet ins Jahr der jüdischen Kultur

Dresden - Ein Licht geht an - und ganz Sachsen macht mit! Zu Beginn des jüdischen Chanukka-Festes am Sonntag startet das einjährige Kultur-Fest "Tacheles 2026": Mehr als 365 Veranstaltungen im Freistaat laden zur Begegnung mit lebendiger jüdischer Kultur.

Drei starke Frauen stehen für die gelebte jüdische Kultur ein: (v.l.n.r.) Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) mit Christina Ludwig (37), Direktorin des Stadtmuseums, und Projektleiterin Valentina Marcenaro (51). © Holm Helis

Weniger als ein Prozent der sächsischen Bevölkerung bekennt sich zum Judentum. Zumeist wird über diese kulturell-religiöse Minderheit ausgehend von ihrer Verfolgung und Vertreibung berichtet.

Mit "Tacheles 2026" besteht die Möglichkeit, lebende jüdische Kultur kennenzulernen, unterstreicht Annekatrin Klepsch (48, Linke): "Für mich zentral ist, dass diese kulturelle Vielfalt nicht nur in den Städten, sondern ebenso im ländlichen Raum erlebbar sein wird", so die Dresdner Bürgermeisterin für Kultur.

Die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der jüdischen Kultur in Sachsen könne so erlebt werden. Für Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) sei das einjährige Kulturfestival "ein Jahr der Bildung und der gelebten Verantwortung."

So fördert der Freistaat im kommenden Jahr 120 jüdische Künstler mit insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Das Motto "Tacheles" stehe dabei insbesondere für die Selbstverständlichkeit jüdischer Kultur in Sachsen.